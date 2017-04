Conférence TEDx à Safi : La cité porte bel et bien le flambeau du changement pour un univers meilleur

La ville de Safi qui a abrité ce samedi la célèbre conférence TEDx-Asfi (Ideas worth spreading, des idées dignes d'être diffusées), a porté bel et bien le flambeau du changement pour un univers meilleur, empreint d’harmonie, de tolérance et de solidarité.

Ainsi, les conférenciers se sont succédé pour discuter des sujets d’actualité, des questions existentielles et partager des pensées et idées innovantes, en vue de pousser le grand public à mener une profonde réflexion et relever les différents défis.

Sous le thème, "L’innovation ou comment demain sera meilleur", l’expert en informatique, Mohammed Saad, a mis en avant les bienfaits de la technologie dans une planète de plus en plus mondialisée.

Le jeune entrepreneur marocain a expliqué comment les technologies enrichissent les gens et facilitent leur vie.

Mme Caroline Codsi, présidente fondatrice, de la gouvernance au féminin a, quant à elle, axé son intervention sur la manière de rebondir après une épreuve ou bien "le pouvoir de la résilience". Elle a ainsi appelé l’audience à apprendre à apprécier le verre à moitié rempli au lieu de se focaliser sur la moitié vide, précisant que le fatalisme n’est pas un système de reconstruction. La spécialiste canadienne a, en outre, listé plusieurs facteurs à même de renforcer sa propre résilience, précisant que, selon la loi de l’attraction, la personne détermine son avenir.

L’experte qui a été honorée par l’ONU Femmes et nommée au Top 100 des femmes les plus influentes au Canada pour son travail sur l’égalité hommes-femmes a appelé l’assistance à améliorer la capacité et le pouvoir d’adaptation aux différentes situations posées, dans un monde en perpétuel changement.

Quant au politicien guinéen, Akwasi Opong-Fosu, il a préféré s’attaquer aux conflits qui mettent en péril la paix et la sécurité des peuples, sous le thème "A quel point sommes-nous inhumains? Il a, à travers des exemples de guerres et de conflits, dévoilé le sadisme de l’humanité qui, au lieu de s’entraider s'entretue, appelant à mener une profonde réflexion sur son sort dans un monde envahi par les guerres, la haine et les tueries. Il a, à cet effet, noté dans une déclaration à la MAP que le Maroc qui a enregistré de grandes mutations lors de ces dernières décennies occupe une position stratégique et se veut un portail du continent sur le changement.

Après une première participation à Tedx France, il y a un mois et demi à Lille, sous le thème "L’avenir poétique de l’humanité", le Français Vincent Avanzi, développeur de richesses humaines, est revenu à Safi pour emmener l’assistance à travers un voyage en harmonie vers le monde de demain, c’est-à-dire une évasion poétique vers l’avenir. "Il faut regarder l’avenir en commun, respecter nos différences et cultiver nos convergences pour pouvoir vivre ensemble et en paix", a-t-il appelé.

Pour sa part, Mohammed Jebbar, fondateur et PDG de BC Skills, et organisateur de l'évènement, a estimé que la rencontre constitue une plateforme idéale pour échanger des idées et discuter des sujets qui impactent le monde. Elle pourrait, selon l'expert en systèmes d'information, bien servir à résoudre les différends et les conflits dont souffrent les peuples et nations du monde. Et d’ajouter que cet évènement vient remettre Safi sur le devant de la scène nationale et internationale et jeter la lumière sur le château de mer qui s’est fortement dégradé.

Organisée par BC Skills, "TEDx-Asfi" fait intervenir des artistes, politiciens, scientifiques, sportifs, intellectuels, acteurs économiques et associatifs afin de faire voyager l’audience vers un monde où la qualité humaine se manifeste sur tous les plans. Cette manifestation qui fait l’objet d’une série de conférences et interventions, a été marquée par la participation effective de plusieurs personnalités officielles africaines, ainsi que de différents organismes internationaux, notamment la NASA, National Geographic, Fox News et The Huffington Post. Créées aux Etats-Unis il y a plus de 30 ans, les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) sont une série de conférences visant à diffuser des "idées qui valent la peine d'être diffusées".