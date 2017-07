Suite au décès de l’épouse du militant Mohamed Lahbabi, membre du Bureau politique, le BP de l’USFP, au nom de tous les Ittihadis, présente ses condoléances les plus attristées et exprime sa compassion à Mohamed Lahbabi, à ses enfants Samir et Jalil ainsi qu’à l’ensemble des membres de la famille.

Puisse Dieu avoir la défunte en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.