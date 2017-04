Concours de saut d'obstacles 3* du Royal Club Equestre: Said Nassiry décroche le GP

Le cavalier Said Nassiry a remporté le Grand Prix de la 9éme édition du concours de saut d’obstacles 3* du Royal Club Equestre (RCE) le Carrefour, qui a pris fin dimanche à Benslimane après 3 jours de compétition.

Said Nassiry, montant le cheval "Rabuquet", s’est imposé au terme d'un parcours sans faute en 89sec 83/100, devant le cavalier Farid Amanzar, arrivé à la deuxième place avec "Pegase de caverie" après un parcours sans faute en 94sec 11/100.

Le cavalier Ghali Boukaa, sur "Cool Running", complète le podium en 84sec 51/100e et avec quatre points de pénalité.

Dans une déclaration à la MAP, Brahim Aâdnan, président du RCE le Carrefour, a indiqué que cette compétition de trois étoiles, initiée sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), a été marquée cette année par la participation de 270 cavaliers et de plus de 450 chevaux.

Se réjouissant du niveau et de la qualité de l’organisation, M. Aâdnan a fait valoir que ce concours accueil chaque année les meilleurs cavaliers marocains. Pour sa part, le grand champion marocain Abdelkebir Ouaddar, présent pour encourager sa jeune fille Soukaina Ouaddar, terminée à la 8è place au classement final de l’épreuve du GP, a souligné que les sports équestres sont en progression constante au Maroc, ajoutant que le Royaume devient une Nation compétitive sur les terrains internationaux.

Le champion marocain, qui s’est félicité du succès de cette édition et des efforts déployés par la FRMSE pour la promotion des jeux équestres, a de même souligné que cette épreuve réunit des cavaliers marocains de haut niveau capables de défendre les couleurs nationales dans les grandes manifestations internationales. Invité à livrer ses conseils pour les jeunes cavaliers marocains souhaitant prendre la relève, Abdelkebir Ouaddar a affirmé que le sérieux, l’ambition et la discipline sont les meilleurs facteurs de la réussite.