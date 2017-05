Concertation entre les partis de la majorité gouvernementale

Les partis de la majorité gouvernementale ont tenu dimanche une rencontre de concertation, indique lundi un communiqué des partis de la majorité dont voici la traduction:

''Les partis de la majorité gouvernementale se sont réunis dimanche dans le cadre d'une rencontre de concertation qui a examiné au début de ses travaux l'évaluation de l'action de la majorité gouvernementale durant cette dernière période et marquée par l’adoption de la loi de Finances à la Chambre des représentants et l’examen en Conseil de gouvernement de deux projets portant sur la promotion des investissements et la réforme de l’administration. La rencontre a été également l'occasion d'évoquer la charte de la majorité et son contenu, laquelle Charte doit régir les relations entre les partis et les groupes parlementaires de manière à apporter le soutien nécessaire à l'action gouvernementale.

A cette occasion, la majorité se félicite du travail remarquable et soutenu de ses groupes et groupements au sein des deux Chambres du Parlement lors de cette étape.

Au cours de cette rencontre, la direction des partis de la majorité a suivi un exposé du ministre de l’Intérieur sur la situation qui prévaut dans la province d’Al Hoceima depuis plusieurs semaines.

Après une large discussion des différents éléments en relation avec l'évolution de la situation dans la province, cette direction annonce:

1- Les partis de la majorité soulignent l'importance de traiter les protestations sociales de manière à satisfaire les besoins des populations, réaliser le développement et garantir une vie digne.

2- Ils rappellent le lancement des chantiers de développement dans les provinces du Nord et incitent le gouvernement, avec ses différents départements ministériels, à accélérer la mise en œuvre du programme de développement spatial de la province d’Al Hoceima (2015-2019), lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 17 octobre 2015 à Tétouan.

3- Ils rappellent que la vraie citoyenneté repose sur une équation fondamentale et équilibrée basée sur la jouissance de l'ensemble des droits et le souci de s'acquitter pleinement des devoirs envers la patrie, aussi bien de la part du citoyen que des responsables.

4- Ils considèrent que les étapes franchies par le Maroc sur la voie de l'édification démocratique constituent une source de fierté pour l’ensemble des Marocains. De ce fait, leur préservation et leur consolidation exigent que le respect de la loi par tous et l'obligation de s'y conformer soient un principe irréfutable et non négociable.

5- Ils soulignent que le droit d’organiser des rassemblements demeure garanti à tous les individus et les groupes conformément aux dispositions légales en la matière, et attirent l’attention sur le fait que la loi n'autorise pas que les rassemblements dégénèrent en des actes portant atteinte à la sécurité des citoyens ou provoquant la dégradation et l'incendie des biens publics et privés.

6- L’expression des revendications sociales est une question légitime et l’édifice institutionnel dans notre pays garantit des voies juridiques et d’intermédiation à même de contribuer à l'instauration d'un climat propice au respect total de l’esprit de la loi et de ses procédures. Toutefois, les partis de la majorité rejettent toute tentative de nature à porter atteinte à la sécurité, à la stabilité et aux intérêts de la Nation''.