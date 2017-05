Concert de Nile Rodgers à Mawazine

La légende vivante de la scène, Nile Rodgers, a livré au public de Mawazine de la scène OLM-Souiss à Rabat une soirée d'immersion dans le monde magique du disco et du funk.L’artiste de plus de 200 millions d’albums et 50 millions de singles vendus dans le monde a assuré, dimanche soir, un spectacle plein de rythmes, d’émotion et surtout d’espoir à la grande joie des fans venus découvrir l’une des icônes vivantes de la musique mondiale. Classé par le magazine de référence Rolling Stone parmi les 50 personnes les plus importantes du monde de la musique, Nile Rodgers, compositeur, producteur, arrangeur et guitariste, reste toujours humble et généreux sur scène. Accompagné des membres du groupe Chic, Niles Rodgers, artiste aux multiples Grammy Awards, a annoncé d’emblée la couleur en faisant danser l’assistance aux rythmes des tubes "Everybody Dance" "I want your love" et "I'm Coming Out". Nile Rodgers, qui a inspiré toute une génération d’artistes de pop, a su captiver tout au long de la soirée l’attention du public composé de jeunes et de moins jeunes, livrant ainsi un show digne de son statut de maître incontesté du disco et du funk. Sur fond des voix sublimes de Kimberly Davis et Folami Thompson, l’exceptionnel Nile Rogers et le bassiste du groupe Jerry Barnes, ont émerveillé la foule par leur funky style, qui a fait la renommée du groupe dans les années 70. Après un moment d’émotion, où Niles Rodgers a tenu à rendre hommage aux membres disparus du groupe CHIC, le lauréat du prix de "l’Excellence Musicale" a enchaîné avec ses plus grands tubes "Let's Dance" "Le Freak", "Like a Virgin" et "Get Lucky". Pour clôturer en beauté, Nil Rodgers a remercié le Festival et pris congé du public sur une note d’espoir avec l’interprétation du tube "Good Times", déclarant que l’art et la musique sont faits pour permettre aux gens de passer de bons moments et de vivre avec espoir. Lors d'une conférence de presse tenue avant son concert, Nile Rodgers s'est dit "heureux" d’être au Maroc et honoré de participer au Festival Mawazine, notant qu’il attendait cette participation depuis longtemps. "Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureux d’être à Mawazine. J'ai eu écho de ce festival depuis longtemps", avait-il déclaré.

Né et élevé au sein de la sous-culture bohémienne de New York, Nile Rodgers a créé CHIC Organization Ltd après s’être associé au bassiste Bernard Edwards dans Big Apple Band. Entre 1977 et 1983, le mélange des genres jazz, funk et disco de CHIC a dominé les ondes et a influencé et inspiré toute une génération d’artistes pop qui ont fait du répertoire CHIC leur base musicale. Ils ont produit "Everybody Dance", "Dance, Dance, Dance", "I Want Your Love", "Good Times" et "Le Freak"– titre le plus vendu dans l’histoire de Atlantic Records.

Rappelons enfin que la 16ème édition du Festival Mawazine, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par l'Association Maroc-Cultures, prévoit des concerts hauts en couleur proposant un véritable feu d'artifice de styles musicaux et de rythmes. Neuf jours durant, les six scènes du festival (OLM-Souissi, Nahda, Salé, Théâtre National Mohammed V, Bouregreg, et Chellah) seront le théâtre de rencontres inoubliables entre des fans exaltés et les plus grandes stars de la musique.