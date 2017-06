Comportement favorable des activités manufacturières au premier trimestre

La croissance des activités manufacturières est restée favorable au premier trimestre de l’année 2017. Après une hausse de 2,1% à fin mars 2016, le secteur manufacturier aurait poursuivi son orientation favorable, en ligne avec la progression, en glissement annuel, de son indice de production, hors raffinage de pétrole, de 2,3% au premier trimestre 2017, selon les derniers chiffres publiés par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

« Cette dynamique résulterait de la bonne performance de l’indice de la production des industries chimiques (+10,6%), des articles d’habillement et fourrures (+7,9%), de l’industrie automobile (+12,3%), des industries alimentaires (+0,6%) et des autres matériels de transport (+12,4%) », a expliqué la DEPF dans sa note de conjoncture (n° 244) rendue publique dernièrement.

S’appuyant sur les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib auprès du secteur, la DEPF a relevé que l’activité industrielle aurait connu une amélioration, en glissement mensuel, durant le mois d’avril 2017. Cette évolution aurait été reflétée par la hausse de la production dans l’ensemble des branches d’activités, excepté pour celle de « textile et cuir » où la production aurait préservé son niveau du mois précédent.

Si l’on en croit les analyses de la DEPF, les ventes auraient progressé par rapport au mois précédent, tirées, notamment, par la bonne tenue de celles adressées à l’étranger.

« Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) a augmenté de 3 points en avril 2017 par rapport au mois d’avril 2016, après une hausse de 2 points un mois plus tôt. Au terme des quatre premiers mois de cette année, le TUC moyen a progressé de 0,3 point en glissement annuel », a également relevé la DEPF.

Le résultat d’un accroissement de 3,7 points au niveau des industries chimiques et parachimiques, de 1,5 point dans les industries agroalimentaires et de 0,5 point dans les industries de textile et cuir, expliquerait cette évolution, a soutenu la DEPF précisant qu’il a été atténué par un retrait de 2,8 points dans les industries mécaniques et métallurgiques.

Poursuivant son analyse, la DEPF a ajouté que les industriels enquêtés anticipaient une poursuite de l’amélioration de leurs activités durant les trois prochains mois (mai, juin et juillet 2017).

A ce propos, notant qu’une enquête du Haut-commissariat au plan (HCP) a révélé récemment que 44% des chefs d’entreprise du secteur pensent que la production industrielle manufacturière aurait connu une stabilité au cours du premier trimestre de l’année. 32% des industriels pensent, au contraire, qu’elle a connu une baisse alors que 24% d’entre eux croient qu’elle a augmenté.

Selon le HCP, cette évolution aurait été le résultat d’une augmentation de la production dans les branches des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication d’autres matériels de transport», d’une part, et d’une baisse de la production dans les branches de la « Fabrication de produits à base de tabac» et de l’«Industrie chimique» d’autre part.

Pour rappel, dans sa précédente note de conjoncture, la DEPF avait déjà souligné cette tendance favorable des activités du secteur manufacturier.

En effet, dans ce document datant du mois de mai, elle relevait qu’au titre de l’année 2016, le secteur manufacturier avait clôturé l’année sur une hausse de son indice de production, hors raffinage de pétrole, de 1,4%, en variation annuelle, après +2,5% une année plus tôt, suite à une augmentation de 1,8% au quatrième trimestre, de 0,2% au troisième trimestre, de 1,4% au deuxième trimestre et de 2,1% au premier trimestre de la même année.