Warren Buffet, le propriétaire du conglomérat multinational Berkshire Hathaway, a fait preuve de qualités entrepreneuriales dès son plus jeune âge. Durant ses années de formation, il a eu de multiples emplois, notamment comme professeur et courtier en valeurs mobilières. Il a investi dans la compagnie de textiles déficitaire Berkshire Hathaway en 1962. Ce n’est que plus tard qu’il s’est lancé dans le secteur des assurances.

Valeur nette : 70,5 milliards $US