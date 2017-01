Sheldon Adelson est à la tête de Las Vegas Sands, la plus importante compagnie de casinos au monde, et de loin. Il n’avait que 12 ans quand il a emprunté 200 $ à son oncle pour acheter son premier kiosque à journaux. Il a fait fortune en vendant de la publicité dans la presse écrite, en exploitant ses machines distributrices, en développant des projets de condominiums et en organisant des salons commerciaux.

Valeur nette : 28,5 milliards $US