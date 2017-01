Comment sont-ils devenus milliardaires ? Roman Abramovich

La première entreprise de l’excentrique homme d’affaires russe consistait à vendre des canards en plastique à partir d’un appartement de Moscou. Grâce à des contacts au gouvernement russe, il a ensuite acquis des parts dans Sibnet, la plus importante compagnie pétrolière au pays. Il a fait fortune en investissant dans divers secteurs comme l’acier, l’or, l’immobilier et les yachts. Il est aussi propriétaire du club de football Chelsea.

Valeur nette : 9,6 milliards $US