Comment sont-ils devenus milliardaires ? Richard Branson

Branson a lancé son entreprise d’enregistrement alors qu’il dirigeait le magazine The Student depuis la crypte d’une église. Le magazine présentait des interviews de personnalités célèbres des années 60, ainsi que des publicités pour des albums populaires. Branson a par la suite ouvert un magasin de disques et lancé le label Virgin Records. Aujourd’hui, Virgin est un conglomérat multinational avec des intérêts dans le transport aérien, la téléphonie cellulaire, les services financiers, la musique, l’Internet et bien plus encore.

Valeur nette : 4,8 milliards $US