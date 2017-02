Comment sont-ils devenus milliardaires ? Michael Bloomberg

Michael Bloomberg est né et a grandi dans une famille de la classe moyenne à Medford, Massachusetts. Après ses études à l’Harvard Business School, il a été engagé par Salomon Brothers, une firme de Wall Street. Soucieux de rendre les transactions financières plus transparentes et d’améliorer leur rendement, il a lancé Bloomberg, dont les bureaux tenaient alors dans une seule pièce. Aujourd’hui, la compagnie emploie 15.000 employés dans 73 pays.

Valeur nette : 35,6 milliards $US