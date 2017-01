Comment sont-ils devenus milliardaires ? Mark Cuban

Mark Cuban, qui a débuté sa carrière comme barman, a fondé sa première compagnie technologique, MicroSolutions, dans les années 80. Il a frappé un grand coup en vendant le portail Broadcast.com à Yahoo pour 5,7 milliards $US en 1999 et a réinvesti l’argent dans de multiples entreprises, dont le réseau de télévision AXS TV, la chaîne de cinémas Landmark Theaters et le studio de cinéma Magnolia Pictures. Il est aussi propriétaire d’une équipe de basketball, les Mavericks de Dallas.

Valeur nette : 2,7 milliards $US