Ellison a grandi dans un quartier de la classe moyenne et a étudié à l’Université de l’Ilinois et à l’Université de Chicago. Un de ses premiers emplois a été de créer une base de données pour la CIA. Il s’est alors intéressé au développement de logiciels et a fondé Software Development Laboratories (SDL) avec deux partenaires. SDL a été officiellement renommée Oracle en 1982.

Valeur nette : 52,1 milliards $US