Bill Gates a fait son entrée dans le monde de la technologie en élaborant le langage de programmation BASIC pour le système informatique Altair alors qu’il était toujours étudiant à Harvard. Il a profité de ce succès en 1976 pour co-fonder Microsoft, qui s’est plus tard spécialisé dans la création de systèmes d’exploitation, incluant MS-DOS et Windows.

Valeur nette : 78,7 milliards $US