Comment prévenir le vieillissement du cerveau

Nous souhaitons tous profiter de l'augmentation de l'espérance de vie, à condition d'être en forme physiquement et intellectuellement. Si la prévention des grandes maladies a fortement progressé, qu'en est-il de la prévention du vieillissement du cerveau ? Que peut-on faire pour empêcher notre cerveau de vieillir ? Isabelle Eustache du site spécialisé «e-santé.fr» nous livre trois précieux conseils pour prévenir le vieillissement du cerveau.

Pour prévenir le vieillissement du cerveau, pratiquez une activité physique régulière

Inutile de vous transformer en athlète de haut niveau. Votre activité peut être d'intensité modérée, ce qui compte avant tout, c'est la régularité. C'est ainsi que 30 minutes de marche active tous les jours, c'est déjà très bien. En quoi le sport peut-il prévenir le vieillissement cérébral ? L'activité musculaire stimule la production de facteurs trophiques (nutritifs) indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Mais la pratique physique favorise également la circulation sanguine et ainsi l'irrigation du cerveau (et de tous les organes), ce qui est essentiel pour bien nourrir les neurones.

Nourrissez judicieusement votre cerveau

La quantité, la nature et la qualité des nutriments apportés par la circulation sanguine jusqu'au cerveau dépendent de votre alimentation. Quels sont les besoins nutritifs du cerveau? Il a besoin de lipides, mais pas de n'importe lesquels, essentiellement des oméga-3 (poisson 2 fois par semaine, huile de colza). Il a également besoin de beaucoup d'énergie. Or s'il ne représente que 2% du poids du corps, il consomme 20% de l'énergie. Il faut donc apporter du glucose, sous forme de pain, de pâtes, etc. Et enfin, le cerveau a besoin d'être oxygéné, phénomène assuré par la circulation sanguine et les globules rouges. Ces derniers requièrent du fer, cet élément que l'on trouve essentiellement dans le boudin noir (à consommer une fois toutes les 2 semaines) sinon dans les viandes et les poissons. A noter que la consommation d'alcool est à éviter pour le cerveau. A la longue et à dose non modérée, l'alcool est délétère pour les neurones.

Une consommation régulière de cinq fruits et légumes par jour est également à se rappeler, car riches en antioxydants, ils permettent de lutter contre la production de radicaux libres en excès qui sont toxiques pour les neurones.

Faites travailler votre cerveau

Comme nos muscles qu'il est nécessaire de faire travailler régulièrement, notre cerveau doit lui aussi fonctionner sans relâche pour rester performant. Et dans ce domaine, tout type d'activités est bon, et plus elles seront variées, meilleur sera le résultat. Pour prévenir le vieillissement de votre cerveau, vous devez donc avoir des activités intellectuelles, sociales, voire manuelles, très variées, fréquentes et régulières : tous les jours, jouez aux cartes, faites des mots croisés, lisez, cultivez-vous, apprenez, rencontrez des gens... … Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à de nouvelles choses et pour entreprendre de nouvelles activités !

Enfin, n'oubliez pas non plus ces principes tout simples: Faites-vous suivre régulièrement par votre médecin et évitez le stress permanent !