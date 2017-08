Comment évolue l'insuffisance veineuse ?

Une classification internationale des affections veineuses chroniques (CEAP) a été établie afin de faciliter l'évaluation des traitements et de mieux encadrer leur prescription.

CO : c'est le premier stade de la maladie. Il n'y a pas encore de signe visible ou palpable d'insuffisance veineuse. Le patient peut ressentir lourdeurs, douleurs et fourmillements.

C1 : les varicosités (dilatation permanente des petites veines) sont visibles à l'oeil nu.

C2 : les jambes présentent des varices, des veines de diamètre supérieur à 3mm.

C3 : il existe un oedème (gonflement).

C4 : des troubles cutanés apparaissent : coloration ocre (dermite) due à la stase sanguine et parfois eczéma.

C5 : il existe un ou plusieurs ulcères cicatrisés.

C6 : les ulcères veineux s'ouvrent à la peau.