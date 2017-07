Comment Jennifer Aniston amassé des millions et comment elle les dépense

Le succès dans la peau

En 2013, la compagnie de soins pour la peau Aveeno a engagé Aniston comme porte-parole, une entente qui, dit-on, faisait dans les 8 chiffres. Quatre ans plus tard, elle est toujours l’égérie de la marque.

Moteur, ça tourne, action !

Quand elle ne travaille pas devant la caméra, elle se lance derrière. La star a réalisé deux courts métrages et a agi comme productrice pour les longs métrages Love Manager, Une famille très moderne, Cake et Life of Crime.

Les dollars s’accumulent

Selon Forbes, Aniston, qui a obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2012, est la cinquième actrice la mieux payée à Hollywood. La star recevrait environ 16,5 millions $US par film, bien que certaines sources rapportent que ce montant pourrait s’élever jusqu’à 20 millions $US.

Voler avec Aniston

En 2015, Aniston a signé un contrat estimé à 5 millions $US pour apparaître dans des publicités pour Emirats Airlines.

Un bourreau de travail ?

Aniston ne doit pas avoir eu beaucoup de temps libre ces dernières années. Rien qu’en 2016, l’actrice a en trois sorties de films : Joyeuse fête des mères, The Yellow Birds et Office Christmas Party.

Mais quand vient le temps d’en profiter…

Avec tout cet argent durement gagné, il faut bien se récompenser un peu une fois de temps en temps… Voici comment Aniston dépense ses millions.

Des vacances sous le soleil

Entre deux visites à la banque, Aniston raffole des vacances au soleil. Sa destination fétiche est Cabo San Lucas au Mexique et elle adore poser ses valises à la Casa Oliver, une maison de luxe qu’elle loue 15.000 $US la nuit. Elle peut profiter de six chambres à coucher, six salles de bains, un atelier d’artiste, un gymnase, un cinéma et une piscine à débordement. La maison offre aussi les services de deux femmes de ménage, d’un majordome et d’un chef. Un appartement séparé pour votre assistant personnel est aussi disponible.

Mariage secret

En 2015, la star a épousé son compagnon de longue date Justin Theroux lors d’une somptueuse réception tenue secrète. Les deux époux n’ont pas fait les choses à moitié avec une performance privée de Sia et les services du photographe professionnel Terry Richardson.

Manoir californien

Le couple a échangé ses vœux à sa maison de Bel Air, achetée par Aniston en 2012 pour la rondelette somme de 21 millions $US. La maison, qui dispose de plus d'un hectare de terrain, comprend quatre chambres, six salles de bains, une cave à vin, un pavillon pour les invités, une piscine et un vignoble !

(A suivre)