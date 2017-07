Comment Jennifer Aniston a fait des millions et comment elle les dépense

Elle a tout pour elle!

Elle a beau avoir été couronnée plus belle femme du monde par le magazine People à deux reprises, ce qui la place nez à nez avec Julia Roberts et Michelle Pfeiffer, Jennifer Aniston est beaucoup plus qu’un joli minois. Voici comment la star a fait fortune et comment elle la dépense.

Gros sous

Par les temps qui courent, Aniston vaut la coquette somme de 150 millions $US, mais comment a-t-elle pu amasser une telle fortune ?

Rachel

Bien qu’elle ait été de la distribution de plusieurs séries au début des années 90, c’est quand elle a décroché le rôle de Rachel Green dans la série télévisée Friends que sa carrière a vraiment décollé (comme ses revenus d’ailleurs !). Aniston est devenue une vedette internationale et sa coupe de cheveux, un véritable phénomène que les femmes ont voulu reproduire aux quatre coins de la planète. La série a été diffusée de 1994 à 2004 et durant les dernières saisons, Aniston recevait 1 million $US par épisode.

Aniston se fait remarquer

Le rôle lui a aussi valu des prix Emmy et Golden Globe en 2003 et 2004, ce qui n’a fait que rehausser sa valeur sur le marché.

Projets parallèles

Entre deux apparitions sur le plateau de Friends, Aniston a trouvé le moyen de tourner quelques longs métrages, dont plusieurs ont été des succès au box-office. Parmi ces derniers, on compte Trait pour trait en 1997, Bruce tout puissant en 2003 et Polly et moi en 2004.

Sa propre marque

Il n’y a pas que le cinéma qui contribue à garder les coffres d’Aniston bien remplis : la star a signé toutes sortes d’ententes lucratives avec de grandes marques comme L’Oréal et a même lancé sa propre ligne de parfums.

La magie du cinéma

Après la fin de Friends en 2004, Aniston a confirmé son statut de star du cinéma en enfilant plusieurs rôles au grand écran. En 2006, elle était la vedette de La Rupture avec Vince Vaughn, qui a rapporté 200 millions $US au box-office. En 2009, elle faisait partie de la formidable distribution de Ce que pensent les hommes, qui a pour sa part fait 180 millions $US en entrées.

On boit ses paroles

Aniston est devenue porte-parole pour Glacéau Smartwater après avoir été vue utilisant cette eau en bouteille pour se cacher le visage d’un paparazzi. Près de dix ans plus tard, elle figure toujours dans les publicités de la marque et bien que le montant de l’entente n’ait jamais été révélé, il est estimé à plusieurs millions de dollars.

Aniston fait monter les enchères

L’année 2011 a été particulièrement payante pour Aniston. Son film Comment tuer son boss ? a récolté 100 millions $US au box-office, alors que Le Myhto – Just Go With It avec Adam Sandler a amassé un impressionnant 212 millions $US.

Femme d’affaires

La star ne se fie pas que sur son talent d’actrice pour renflouer ses comptes en banque. Ainsi, elle est copropriétaire de Living Proof, une compagnie de produits capillaires fondée par des spécialistes en biotechnologie du MIT. A peine 10 ans après leur création, les produits sont disponibles dans 33 pays et la compagnie a pris de l’expansion dans les soins de la peau, comme en témoigne une entente de distribution de 75 millions $US avec une compagnie pharmaceutique.

(A suivre)



Le succès dans la peau

En 2013, la compagnie de soins pour la peau Aveeno a engagé Aniston comme porte-parole, une entente qui, dit-on, faisait dans les 8 chiffres. Quatre ans plus tard, elle est toujours l’égérie de la marque.

Moteur, ça tourne, action !

Quand elle ne travaille pas devant la caméra, elle se lance derrière. La star a réalisé deux courts métrages et a agi comme productrice pour les longs métrages Love Manager, Une famille très moderne, Cake et Life of Crime.

Les dollars s’accumulent

Selon Forbes, Aniston, qui a obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2012, est la cinquième actrice la mieux payée à Hollywood. La star recevrait environ 16,5 millions $US par film, bien que certaines sources rapportent que ce montant pourrait s’élever jusqu’à 20 millions $US.

Voler avec Aniston

En 2015, Aniston a signé un contrat estimé à 5 millions $US pour apparaître dans des publicités pour Emirats Airlines.

Un bourreau de travail ?

Aniston ne doit pas avoir eu beaucoup de temps libre ces dernières années. Rien qu’en 2016, l’actrice a en trois sorties de films : Joyeuse fête des mères, The Yellow Birds et Office Christmas Party.

Mais quand vient le temps d’en profiter…

Avec tout cet argent durement gagné, il faut bien se récompenser un peu une fois de temps en temps… Voici comment Aniston dépense ses millions.

Des vacances sous le soleil

Entre deux visites à la banque, Aniston raffole des vacances au soleil. Sa destination fétiche est Cabo San Lucas au Mexique et elle adore poser ses valises à la Casa Oliver, une maison de luxe qu’elle loue 15.000 $US la nuit. Elle peut profiter de six chambres à coucher, six salles de bains, un atelier d’artiste, un gymnase, un cinéma et une piscine à débordement. La maison offre aussi les services de deux femmes de ménage, d’un majordome et d’un chef. Un appartement séparé pour votre assistant personnel est aussi disponible.

Mariage secret

En 2015, la star a épousé son compagnon de longue date Justin Theroux lors d’une somptueuse réception tenue secrète. Les deux époux n’ont pas fait les choses à moitié avec une performance privée de Sia et les services du photographe professionnel Terry Richardson.

Manoir californien

Le couple a échangé ses vœux à sa maison de Bel Air, achetée par Aniston en 2012 pour la rondelette somme de 21 millions $US. La maison, qui dispose de plus d'un hectare de terrain, comprend quatre chambres, six salles de bains, une cave à vin, un pavillon pour les invités, une piscine et un vignoble !

Escapade romantique

Pour sa lune de miel, Aniston et son époux Justin Theroux ont séjourné à Bora Bora avec sa meilleure amie et demoiselle d’honneur Courtney Cox, mais aussi l’acteur Jason Bateman, sa costar dans Comment tuer son boss ? Le groupe aurait séjourné au luxueux hôtel Four Seasons, où une villa de trois chambres coûte au minimum 12.500 $US la nuit.

Généreuse de nature

Aniston adore gâter ses proches, particulièrement son mari. Pour son 40e anniversaire, elle a offert à l’acteur un manteau de cuir d’une valeur de 12.000 $ ayant déjà été porté par James Dean.

Sa chevelure, sa signature

La coupe de cheveux de Rachel dans Friends a été la coiffure des années 90, aussi Aniston est très sérieuse quand il est question de sa crinière. Elle ne recule devant aucune dépense pour garder sa chevelure impeccable et elle est l’une des clientes régulières du coiffeur des stars Chris McMillan à son salon de Beverly Hills. Une coupe du spécialiste coûte environ 600 $US

La facture beauté

Aniston est aussi une habituée du Tracie Martyn Spa, où elle reçoit régulièrement le célèbre « facial tapis rouge » pour 450 $US.

Aliments de luxe

Pour Aniston, le corps est un temple qu’il faut traiter avec soin et respect : elle ne mange donc que les meilleurs aliments disponibles. Et bien qu’elle reconnaisse avoir un faible pour les margaritas et la nourriture mexicaine, le reste du temps, elle suit les conseils de la diététicienne Carrie Wiatt, avec qui chaque consultation coûte 300 $US, tandis qu’une semaine de repas préparés équilibrés s’élève à 385 $US.

Œuvres caritatives

Aniston aime se gâter, mais elle a aussi un grand cœur et supporte plusieurs organismes de charité en faisant régulièrement don de ses biens, de son argent et de son temps… ce qui est en soi une petite fortune ! Clothes Off Our Back, Feeding America, EB Medical Research Foundation et Best Friends Animal Society sont quelques-uns des organismes qui lui tiennent à cœur.

Pour les enfants

Depuis 2008, on peut la voir dans des publicités visant à amasser de l’argent pour le Jude Children’s Research Hospital.

De l’art pour une bonne cause

En 2011, Aniston et son mari Justin Theroux ont vendu pour presque un demi-million de dollars lors d’un encan d’œuvres d'art organisé pour amasser de l’argent pour Haïti. Le magazine People dit que l’actrice a fait don d’un autre 500.000 $US à Médecins sans frontières, Partners in Health, et AmeriCares, tous des organismes qui ont fourni des soins de santé après le tremblement de terre en Haïti.