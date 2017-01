Comité de soutien de l’EN à Libreville

Dans le cadre de la participation du Maroc à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2017) de football, prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon, un comité de soutien aux Lions de l’Atlas a été mis en place au niveau de l’ambassade du Royaume à Libreville.

A l'initiative de l’ambassadeur M. Abdellah Sbihi et sous sa présidence, ce comité, composé d’une dizaine de personnes parmi la communauté marocaine résidant au Gabon, a pour objectif d’apporter un soutien logistique au public marocain devant se rendre à Oyem, à plus de 600 km au nord de Libreville, pour encourager l’équipe nationale.

A cet effet, plusieurs démarches ont été entreprises en vue de faciliter notamment le transfert aller et retour des supporters vers la ville d’Oyem, frontalière avec le Cameroun et la Guinée Equatoriale, ainsi que vers le stade où devra évoluer le Onze national, situé à une trentaine de km de la ville.

Dans ce cadre, des autocars seront mis à la disposition des supporters le jour de chacun des trois matches du 1er tour, à partir de la capitale Libreville, tout en leur assurant l’accès au stade et en leur fournissant le matériel nécessaire pour encourager la sélection nationale (drapeau national, portraits de SM le Roi, fanions, T-Shirts...), a assuré l’ambassadeur lors d’une rencontre tenue lundi dans la résidence du Royaume avec des membres de la communauté marocaine.

Une cellule permanente sera placée au niveau de l’aéroport international Léon Mba de Libreville pour accueillir la presse, les officiels et les supporters marocains et les orienter vers leurs destinations.

Plusieurs autres initiatives sont prévues en vue de faire de ce rendez-vous sportif une fête et encourager l’équipe nationale à réussir un bon parcours, a poursuivi le diplomate marocain.

Il a fait savoir, en ce sens, qu’une grande tente, devant servir de ‘’Village du Maroc’’, parée des couleurs nationales, sera dressée par l'ambassade devant l’hôtel où seront logés notamment la presse et des supporters marocains.

Cette tente servira de lieu de rencontres conviviales entre tous les membres de la communauté marocaine d’où qu’ils viennent, mais aussi de communion avec d'autres communautés dans un esprit de fraternité et de brassage culturel.

A cette occasion, M. Sbihi n’a pas manqué de louer la mobilisation générale de la communauté marocaine résidant au Gabon pour contribuer au succès de la participation des Lions de l’Atlas, les remerciant pour leur soutien incommensurable à même de contribuer à hisser haut le drapeau marocain lors de cette grand-messe footballistique continentale.