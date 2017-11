Combien gagne David Beckham par jour

D’après le journal britannique The Sun, David Beckham gagnerait la modique somme de (tenez-vous bien) 40.000 euros par jour soit 1,1 million d’euros par mois (on vous laisse imaginer à l’année).

Bien qu’il ne soit plus sur les terrains de foot depuis quatre ans, l'ancienne star de Manchester United a trouvé une source de revenus très lucratifs, à savoir lui-même. En effet, il aurait gagné près de 45 millions de livres sur les cinq dernières années principalement au titre de ses droits d’image. David Beckham peut également compter sur des contrats publicitaires juteux notamment avec H&M ou Adidas pour mettre du beurre dans les épinards.

En effet, si sa fortune personnelle est estimée à plus de 185 millions d’euros (il a payé près de 1,6 million d'euros d’impôt pour l'année passée), les affaires de son épouse Victoria (devenue styliste) sont loin d’être florissantes puisqu'elle aurait perdu près de 5,1 millions d'euros au début de l'année.