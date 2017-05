Colorado fixe le montant de son dividende à 4,25 DH/action

Au titre de l’exercice 2016, le spécialiste de la peinture, Colorado, distribuera un dividende ordinaire fixé à 3 dirhams par action et un dividende exceptionnel fixé à 1,25 dirham, soit un dividende global de 4,25 dirhams, a annoncé récemment la société.

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires de Colorado a décidé la distribution d’un dividende global de 4,25 dirhams par action, au titre de l’exercice écoulé, dont la mise en paiement interviendra à compter du 6 juin 2017, souligne la société dans un communiqué post AGO. Réunie la veille à Casablanca, l’AGO a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui ont été présentées, précise Colorado dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Eu égard aux dispositions légales en vigueur imposant le respect d’un délai suffisant par l’émetteur pour le recouvrement des montants des dividendes par les teneurs de comptes, la mise en paiement de ce dividende interviendra à compter du 6 juin 2017, relève la même source. Les états de synthèse de la société Colorado, certifiés par les commissaires aux comptes et publiés dans l’Economiste du 30 mars 2017, ont été approuvés à l’unanimité par ladite Assemblée et n’ont subi aucun changement, a-t-elle ajouté.

Dans un contexte marqué par la baisse d’activité du secteur bâtiment, le résultat net de la société Colorado a connu, en 2016, un léger repli de 4,5% à 50,1 millions de dirhams, rapporte la MAP. Ce retrait s’explique principalement par l’accroissement du déficit financier, consécutif à l’augmentation du poste escomptes aux clients, et par le repli de 6,4% du résultat d’exploitation.

Côté perspectives, la société escompte ouvrir plusieurs show-rooms à l’étranger, notamment, en Afrique et au Moyen-Orient et un troisième sur Casablanca (8ème sur le Maroc), outre la conception et le lancement de nouveaux produits sur le marché local et à l’export.