Colloque sur l’approche genre dans les politiques publiques au Maroc, prochainement à Taza

Un colloque sur l’approche genre dans les législations et les politiques publiques au Maroc aura lieu les 14 et 15 novembre prochain à Taza.

Initiée par le laboratoire de recherches juridiques, politiques et économiques de la faculté polydisciplinaire de Taza, cette rencontre réunira des universitaires et spécialistes en la matière qui mèneront des réflexions sur la portée des initiatives législatives et celles relatives aux politiques publiques dans le royaume.

Trois axes sont proposés pour structurer ces réflexions. Le premier met l’accent sur la nature et l’essence du concept de l’approche genre. Il fait ressortir les conditions qui ont permis l’émergence de ce concept, ses finalités ainsi que ses évolutions futures.

Le deuxième concerne les problématiques relatives à la mise en pratique de l’approche genre au Maroc en comparaison avec les expériences effectuées dans d’autres pays. Le but est d’en saisir les portées et d’évaluer le poids des résistances et des limites par rapport à la réalité marocaine.

Enfin, le troisième axe touche l’évaluation de l’impact de l’approche genre sur les politiques publiques engagées et son effet sur la société marocaine. De nombreuses questions seront à cet effet soumises au débat : Quel modèle l’approche genre compte-t-elle proposer et assoir pour la femme marocaine ? L’approche genre a-t-elle réussi à changer la place de la femme dans la société ? Cette approche a-t-elle réussi à éradiquer toutes formes de discrimination à l’encontre de la femme marocaine, ou tout le moins, participé à en atténuer les manifestations?