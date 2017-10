Collision entre un train et un engin tracteur

Le trafic des trains a été perturbé jeudi en fin d'après-midi sur certains axes à cause d'un incident survenu entre Casa-Port et Settat, impliquant un engin tracteur qui occupait imprudemment la voie au droit d’un passage à niveau, apprend-on auprès de l'Office national des chemins de fer (ONCF).

"Le 05 octobre 2017 vers 17h, le train 661 reliant Casa-Port à Settat s'est vu obligé de s’arrêter d’urgence après avoir heurté un engin tracteur qui occupait imprudemment la voie au droit d’un passage à niveau, malgré l’actionnement du klaxon par le conducteur du train", indique l'ONCF dans un communiqué, ajoutant que le chauffeur de l’engin tracteur a pris la fuite.

N’ayant provoqué aucun blessé, ce tamponnement a causé des dégâts matériels et la déviation de deux roues du train de la voie et son immobilisation, ainsi que la perturbation du trafic sur certains axes, explique-t-on.

Suite à cet incident, les moyens nécessaires ont été immédiatement mobilisés pour prendre en charge les voyageurs et les acheminer vers leur destination, selon la même source, faisant savoir que des équipes ont été dépêchées pour rétablir la marche normale des trains au niveau de cet endroit.

Dans son communiqué, l’ONCF, tout en déplorant ce genre de "comportement irresponsable", réitère son appel à la prudence et au respect de la signalisation routière aux abords des passages à niveau et présente ses excuses à ses clients pour les désagréments subis.