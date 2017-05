Clôture en beauté du Forum de la mer à El Jadida

La 5ème édition du Forum de la mer a clôturé ses travaux, dimanche à El Jadida, par une série d’activités ludiques et éducatives destinées aux jeunes et aux enfants et visant à leur faire connaître et aimer la mer. "L’Archipel des enfants", un espace de plus de 1.000 m² installé en bord de mer, entièrement dédié aux enfants, vient ainsi clôturer trois jours de débats, d'ateliers et de conférences dédiés à la croissance bleue, a indiqué le président du forum, Mehdi Alaoui Mdeghri.

Les conférences et ateliers ont porté sur la croissance bleue durable, concertée, responsable et innovante eu égard à son potentiel exceptionnel, a-t-il souligné, relevant que la mer a été abordée comme une source d’inspiration et de valeur, mais aussi et surtout comme étant l'avenir de la Terre. Il a, en outre, fait savoir que la prochaine édition de cette rencontre internationale pour le développement durable de la mer et du littoral, qui s'intègre de plus en plus dans la ville d'El Jadida, se tiendra du 4 au 8 mai 2018.

Le Forum de la mer a été récompensé récemment par le Trophée Lalla Hasnaa Littoral Durable, a-t-il ajouté. Lancés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'environnement, les Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable récompensent l'implication citoyenne en matière de développement durable, de protection du littoral et de diffusion des comportements socialement et écologiquement responsables. Labellisé COP22, ce rendez-vous auquel ont assisté des experts, des acteurs économiques et sociaux, ainsi que de grandes personnalités a été l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre à la richesse et à la fragilité de l'environnement marin, à travers une programmation riche, variée et gratuite. Au programme, figuraient des séances plénières, des ateliers d’experts nationaux et internationaux, des conférences, des témoignages, des projections de films, des lectures publiques ainsi que des activités culturelles, sportives et éducatives.

Le programme culturel grand public a investi le centre-ville d’El Jadida pour prolonger les thèmes abordés durant les matinées mais avec une approche plus large et plus accessible. Entre la COP21 et la COP22 qui s’est tenue à Marrakech en novembre 2016, la 4ème édition du Forum de la mer d’El Jadida avait fait le lien entre ces deux évènements majeurs pour souligner l’importance des mers et des océans dans le débat sur le changement climatique.

En cinq ans, le Forum de la mer d’El Jadida est devenu un port d’attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer marocains et internationaux. Marins, pêcheurs, ministres, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels… Tous s’y retrouvent chaque année au mois de mai dans un esprit d’ouverture et de dialogue. Avec un souhait partagé : amener les Marocains à mieux connaître la mer et à prendre conscience de son immense richesse et proposer des solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation de la mer et des zones littorales.