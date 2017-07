Clôture en apothéose du championnat “Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco-Dakhla 2017”

La 8ème édition du championnat mondial "Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco - Dakhla 2017", organisée par l’Association Lagon Dakhla et le Global Kitsurfing Association (GKA), a pris fin samedi sur une note de satisfaction générale des participants et des organisateurs de cet évènement, devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs des sports de glisse à travers le monde.

La cérémonie de clôture de ce championnat mondial, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par le remise des trophées aux vainqueurs, en présence du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid, et de la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, Lamia Boutaleb, ainsi que d'élus, de responsables et des acteurs locaux.

Après 5 jours de rudes compétitions dans l’épreuve principale du strapless entre 35 riders de différentes nationalités, c’est le Capverdien Mitu Monteiro qui a remporté le prix de cette édition, avec un total de 1.000 points, suivi de l’Australien Keahi De Aboitiz (900 points) et du Portugais Paulino Pereira (810 points).

Dans la compétition "Libre expression en big air", la victoire est revenue à l’Italien Airton Cozzolino, suivi des Capverdiens Matchu Lopes et Mitu Monteiro. L’Australien Keahi De Aboitiz est arrivé en 4ème position.

Lors de cette cérémonie de clôture, le président du comité d’organisation, Idriss Senoussi, a annoncé la tenue de la 9ème édition de ce championnat en avril 2018.

Il a également souligné que la ville de Dakhla accueillera les épreuves de qualification pour la zone Afrique Europe, aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018, qui seront organisés à Buenos Aires (Argentine), pour la discipline du kiteboarding.

"Ce choix de Dakhla confirme le rayonnement et la capacité de la ville à abriter des événements sportifs internationaux de grande envergure", a-t-il dit.

De leur côté, la présidente de l’association organisatrice, Leila Ouachi, le président de la Fédération Royale marocaine de voile, Ahmed Benouaden, et le secrétaire général de l’association internationale de professionnels du kitesurf (Global Kitesports Association ), Jorgen Vogt, ont mis en avant le succès et la bonne organisation de cet évènement.

Ils ont relevé que l’organisation de telles manifestations contribue au rayonnement de Dakhla en tant que destination mondiale des sports de glisse.

Cette édition a été marquée également par les prestations exceptionnelles des deux riders marocains Ismail Aderzan, (5ème), et Mohammed Ali El Baqqali, (9ème). Le prix de la révélation de ce championnat a été attribué à l’Australien James Carew, âgé de 18 ans.

En parallèle à la compétition officielle, différentes activités ont été organisées au profit des jeunes et enfants des colonies de vacances de Dakhla sur la plage de Foum Labouir, notamment une opération de nettoyage de la plage et des sessions d’initiation au kitesurf animées par les pro riders et les moniteurs spécialisés de l’association.