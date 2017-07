Clôture en apothéose du Festival de l'art du Malhoun

La 15ème édition du Festival national de l'art du Malhoun s'est achevée samedi en nocturne, avec des prestations interprétées avec brio par deux troupes artistiques venues de Marrakech et d'Arfoud.

Lors de cette soirée, les orchestres de l’Association feu Abdellah Chliyah des amateurs du Malhoun de Marrakech et de l'Association Sijlmassa du Malhoun d’Arfoud ont gratifié le public d’une variété des plus beaux morceaux de ce répertoire musical sublime et authentique tels que "Wal Fajr", "Hlima", "Hobak Malih Matil Ya Taha", "Malika","Lazala Al khayr fi Al Islam" et la "Fête du Trône".

La cérémonie de clôture a été marquée aussi par un hommage à l’artiste Mohamed Soussi, président de l’Association Thami El Mdaghari pour l’art du Malhoun, en signe de reconnaissance de sa contribution à la préservation de ce style musical ancestral et à l’enrichissement de la culture artistique marocaine.

Organisé par la commune urbaine de la ville de Fès, le Festival de l'art du Malhoun vise à perpétuer et mettre en valeur ce patrimoine culturel immatériel du Maroc et favoriser son rayonnement.

Le Festival national de l'art du Malhoun, devenu un rendez-vous incontournable pour les mélomanes de l’art authentique marocain, a porté sur une panoplie d’activités culturelles et des conférences thématiques.

Ce festival, dont les concerts et les spectacles se sont déroulés dans de nombreux espaces de la capitale spirituelle tels que Jnan Sbil et Jardin Lalla Amina, a connu la participation d’une dizaine de troupes et d'orchestres du Malhoun de diverses régions du Maroc, outre l’exposition des publications de l'Académie du Royaume du Maroc.