Clôture du 2ème Salon de l'immobilier et du bâtiment à Tanger

Le Salon de l’immobilier et du bâtiment "SIMOB" organisé à Tanger sous le thème "Pour un nouvel élan du secteur de l’immobilier", a clôturé, samedi soir, sa 2ème édition. Cet événement, de quatre jours, est organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger, sous l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique et du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et ce, dans le cadre de la dynamisation du secteur de l’immobilier et du bâtiment dans la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, rapporte la MAP.

Le Salon a pour principal objectif de promouvoir ces secteurs et servir de véritable plateforme de convergence de l’offre et de la demande entre les institutionnels et les professionnels dans le domaine du bâtiment et de l’immobilier, selon les organisateurs.

Dans une déclaration à la MAP, le commissaire général du SIMOB, Aziz Bouslamti, a indiqué que ce Salon est devenu une véritable plateforme qui regroupe tous les professionnels dans le domaine du bâtiment et de l’immobilier, ayant accueilli plus de 120 exposants et plus de 20.000 visiteurs.

L’édition actuelle a été également marquée par une participation massive de Marocains résidant à l’étranger au Salon, auquel ont également pris part des professionnels du secteur en provenance notamment d’Algérie, de pays d’Europe et d’Asie, a-t-il ajouté.

Selon le commissaire général du Salon, l’édition de cette année s’est distinguée par l’organisation de plusieurs activités parallèles, dont SIMOBtv, Simob Digital, Simob Forum, et Simob Académie. Pour le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger, Omar Morro, le Salon a été l’occasion de promouvoir l'échange d'expériences et l'établissement de partenariats entre les différents opérateurs du secteur, et de mettre en valeur la nouvelle vocation de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, vouée à devenir un véritable pôle régional attractif de développement socio-économique et une plateforme économique à l'échelle continentale et internationale.

Le Salon qui s'étend sur une superficie de 6.000 m2, a accueilli un nombre important d’exposants représentant notamment les établissements publics, les opérateurs publics et privés, les promoteurs immobiliers et les producteurs et fabricants des matériaux de construction, a-t-il ajouté.

Le Salon a été ponctué par l’organisation d’une série de panels et de tables rondes sur plusieurs axes thématiques relatifs aux domaines de l’immobilier et du bâtiment.

Selon les organisateurs, le Salon qui se veut un espace d’échanges et de rencontre, permet également aux visiteurs d’insuffler une nouvelle dynamique à l’élan que connaît le secteur de l’immobilier et du bâtiment dans la région. Un Forum scientifique "SIMOB Forum", réparti en 4 journées thématiques, a été organisé, en marge du Salon, pour débattre des problématiques relatives aux domaines de l’immobilier et du bâtiment et exposer les nouvelles avancées dans le secteur.