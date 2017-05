Cinq projets retenus pour la finale des Moroccan Logistics Awards

Cinq projets, dont trois pour la catégorie "Projet logistique de l'année" et deux pour la catégorie "Projet "Green Logistics" de l’année", ont été retenus pour la finale de la 2ème édition des Moroccan Logistics Awards-MLA 2017.

Pour la catégorie "Projet logistique de l’année", trois projets sont retenus, notamment Dolidol avec le projet "Transformation de la chaîne logistique de distribution, la Boucle", SOMACA, Groupe Renault et Tuyauto avec un projet commun "In-Site Synchrone Assemblage lignes d’échappement" et Teledyne avec le projet "Bourse de fret : Agora Logistics", a indiqué un communiqué de l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL).

Pour ce qui est de la catégorie "Projet "Green Logistics" de l’année", il s’agit de la SNTL Supply Chain avec le projet "Smart Eco Truck" ainsi que la Zenith pharma avec le projet "Mise en place d’une démarche Eco-Sourcing", a ajouté le communiqué.

Organisée par l'AMDL en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les professionnels du secteur, cette deuxième édition a été marquée par une participation satisfaisante, selon le communiqué, ajoutant qu’une dizaine de dossiers de candidatures ont été reçus pour le prix du projet logistique de l’année et six dossiers pour le projet "Green Logistics" de l’année.

Selon l'AMDL, rapporte la MAP, les candidatures proviennent d’entités de différentes tailles et de secteurs d’activités diversifiés (prestataires logistiques, opérateurs portuaires et aéroportuaires, fournisseurs de solutions IT pour la logistique, chargeurs dans les secteurs automobile, pharmaceutique et grande distribution…).

Les projets couvrent également un large spectre de domaines d’optimisation des "Supply Chains" et de la "Green Logistics" (warehousing, solutions de chargement, transport routier et fret aérien, solutions IT, distribution, recherche appliquée,…), a précisé l'AMDL, ajoutant que suite aux étapes des évaluations et de présentation des candidats devant le jury, les projets finalistes seront présentés devant la communauté logistique lors de la cérémonie prévue le jeudi 18 mai à Casablanca, avant l’annonce des vainqueurs.

Lors de cette cérémonie, sera annoncé également le vainqueur du prix du Professionnel de l’année 2017, a indiqué la même source.