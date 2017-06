Cinéma américain : Julian Mileta, un acteur qui enchaîne les rôles marquants

Julian Mileta, le jeune acteur new-yorkais aux origines croates, mais aussi grand amoureux du Maroc, continue à enchaîner les succès. Après les «Peines royales» et «John Wick», récemment, Julian a tourné dans les séries américaines «Soudainement riche» et «Mystères au musée».

C’est dans le rôle principal de «Soudainement riche» que nous avons pu le voir, cette première saison de la série diffusée sur la chaîne télévisée TLC qui atteint des millions de téléspectateurs en France et dans le monde entier. Notamment dans l’épisode «Rôle de la vie» où Julian se livre corps et âme à un destin surprenant.

Bientôt ont suivi des rôles majeurs dans la treizième saison des populaires «Mystères au musée» sur la Travel Chanel, qui enregistre également des millions de téléspectateurs dans le monde entier. «Un chef-d'œuvre douteux», épisode dans lequel Julian Mileta incarne brillamment l’artiste et peintre américain Norman Rockswella, ou encore «Expédition tragique vers l'Arctique» où il se laisse emporter par le destin de ce chercheur désespéré. Et enfin, partant à la guerre dans l’épisode «Opération Mincemeat», Julian Mileta boucle la boucle de ses exploits télévisés.

Dès sa toute première jeunesse, c’est au théâtre que Julian a débuté sa carrière d’acteur. Plus exactement au Patronage Laïque, institution emblématique qui anime le 15ème arrondissement de Paris depuis 1892, pilier de la vie artistique parisienne. Des rôles shakespeariens sont alors au répertoire, un Romeo aussi séduisant que tragique, ainsi que Lysandre du «Songe d’une nuit», perdu dans la confusion d’un rêve…

Il semblait que le théâtre serait son médium, mais Julian Mileta se lance très vite à la conquête de New York, et voilà qu’il se révèle au grand écran et à l’écran télévisé. Ces derniers rôles ont élargi considérablement le travail de l’acteur, montrant un large éventail de son talent et une compétence artistique impressionnante.

La rumeur court que la dix-septième saison des «Mystères au musée» ne tournera pas sans lui.