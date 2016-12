Cindy Crawford: Se sentir bien à n'importe quel âge

Ne dites plus à Cindy Crawford qu'elle a vieilli. Dans une interview accordée au magazine New Beauty, le top model a confié que si elle avait complètement accepté avoir passé le cap de la cinquantaine, elle en avait néanmoins assez que son âge soit un sujet récurrent.

"Je n'ai pas besoin que sur Instagram, tout le monde pointe le fait que je n'ai plus l'air d'avoir 20 ans. Je le sais très bien. Quoi que je fasse, je ne ressemblerai plus à celle que j'étais à 20 ou 30 ans", a expliqué celle qui a connu la gloire dans les années 90 au côté de Naomi Campbell et Claudia Schiffer.

Le top model a ajouté qu'elle souhaitait avant tout "être en forme à 50 ans", et que l'essentiel était de prendre soin d'elle à coup de sérums, crèmes et exercices quasi-quotidiens.

"Je fais du sport, je mange sainement et je prends soin de ma peau. On met la pression aux femmes pour faire l'impossible, mais le plus important c'est de se sentir bien à n'importe quel âge", a-t-elle confié.

A défaut de pouvoir rajeunir, Cindy Crawford espère parvenir à faire changer l'opinion des gens sur le vieillissement en étant un exemple à suivre.

"Quand j'aurai 70 ou 80 ans, je regarderai sûrement en arrière en me demandant pourquoi j'étais aussi dure avec moi-même. Peut-être que si j'étais moins dure avec moi-même, les autres cesseraient de l'être aussi!", a-t-elle conclu.