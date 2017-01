Chutes de neige : Appel aux usagers de la route à reporter leurs déplacements sauf dans le cas d’extrême nécessité

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a appelé l’ensemble des usagers de la route à reporter leurs déplacements sauf dans le cas d’extrême nécessité à cause des chutes de neige abondantes depuis hier , notamment dans les provinces du Haut Atlas, le Rif et les hauts plateaux de l’Oriental

Cet appel intervient suite au bulletin météorologique spécial de la Direction de la météorologie nationale à propos des chutes de neige abondantes que connaît le Royaume depuis jeudi 19 janvier 2017, notamment dans les provinces du Haut Atlas ainsi que le Rif et les hauts plateaux de l'Oriental, de nature à provoquer une perturbation au niveau de la circulation ou des coupures à cause des neiges sur certains axes routiers, indique jeudi un communiqué du ministère.

Face à ces conditions météorologiques et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère incite également l’ensemble des conducteurs à éviter le déplacement pendant la nuit et à se préparer avant le voyage, en contrôlant l’état mécanique des véhicules (utilisation des pneus spéciaux de neige, la pression des pneus, freins, éclairage, essuie-glaces, l’eau de lavage du verre, un approvisionnement suffisant en carburant, l’état du climatiseur).

Il appelle aussi l’ensemble des conducteurs à respecter les panneaux de signalisation et les barrières de la neige et à se conformer aux instructions des autorités locales et des équipes du ministère se trouvant sur les axes routiers concernés afin de garantir une circulation optimale, en particulier lors de l’organisation de la circulation à travers des convois, et à se doter de la patience lors des interventions des équipes de déneigement.

Les conducteurs sont également appelés à respecter la distance de sécurité entre les véhicules, à ne pas dépasser la vitesse conçue et à éviter les dépassements et les manœuvres brusques, relève le communiqué, notant qu'il est indispensable de se disposer des vivres nécessaires et des couvertures en cas d’urgence.

Et d’ajouter que le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir les informations nécessaires sur l’état des routes, tout en les appelant à suivre les bulletins d’information publiés en permanence sur son portail électronique (www. equipement.gov.ma) ainsi que sa page officielle Facebook ou à appeler le centre de durabilité relevant de la direction des routes sur le numéro 05.37.71.17.17.