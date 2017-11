Chuck Norris met à fin sa carrière

Chuck Norris, 77 ans, a abandonné les plateaux de tournage pour s'occuper de sa femme, Gena, qui souffre de graves problèmes de santé. L'acteur a récemment annoncé à CBS News avoir pris la décision d'arrêter sa carrière afin d'être auprès de son épouse, qui aurait selon lui été "empoisonnée" par un produit médical, le gadolinium, qu'on lui aurait injecté en 2013 avant un IRM. "Désormais, je consacre toute ma vie à prendre soin d'elle autant que je le peux. Vous savez, j'ai dû renoncer à ma carrière d'acteur", a expliqué la star de Walker Texas Ranger.

Gena Norris, 54 ans, est aujourd'hui atteinte de douleurs nerveuses et de problèmes aux reins. Elle a raconté au magazine Good Health que les maux ont commencé quasi-instantanément après son injection avant un IRM. "La première fois, pendant plusieurs heures, j'ai eu l'impression que mon corps était en feu, comme si de l'acide s'y répandait. Et ça n'a fait que s'étendre", a-t-elle confié.

"Je suis restée au lit avec une intraveineuse pendant cinq mois, avec une infirmière qui me surveillait 24h/24 (...) Cela a eu d'horribles conséquences sur mon cerveau: je ne pouvais plus penser, je n'arrivais plus à articuler, j'avais des trous de mémoires ainsi que des faiblesses musculaires".

Pour se soigner, la femme de l'acteur suit désormais un traitement très onéreux en Chine. Le couple en est déjà à deux millions de dollars de facture, et réclame désormais 10 millions de dollars de dommages et intérêts au laboratoire qui commercialise le gadolinium. Le produit a d'ailleurs été reconnu dangereux pour la santé en mai dernier par la Food and drug administration (FDA).