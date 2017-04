Choukran Amam : Nous œuvrerons pour la réussite du gouvernement tout en assumant notre rôle de contrôle

Intervenant dans le cadre de la discussion du programme gouvernemental, Choukran Amam a affirmé que le Groupe socialiste à la Chambre des représentants dont il assure la présidence œuvrera au succès du nouveau gouvernement dont il a qualifié le programme d’objectif, de réaliste et d’ambitieux.

Il a néanmoins souligné que son groupe sera ferme dans son rôle de contrôle de l’action gouvernementale dans tous les domaines et mis en avant que le fait de soutenir le programme gouvernemental ne s’écartait absolument pas du référentiel de l’USFP en tant que parti social-démocrate moderniste qui a toujours milité pour l’édification de la démocratie et de l’Etat de droit et pour un Maroc de liberté, de dignité et de justice sociale.

Dans ce sens, il a assuré que si notre pays avait réalisé des acquis en matière d’édification démocratique, de liberté, d’égalité et de culture des droits de l’Homme, la réalité atteste aujourd’hui que cela reste insuffisant et qu’il faut déployer davantage d’efforts pour consolider les institutions constitutionnelles et garantir la dignité, la liberté, l’égalité entre les genres, la justice sociale et l’égalité des chances.

Tout en saluant l’ensemble des mesures et des réformes énoncées dans le programme gouvernemental, le Groupe socialiste a attiré l’attention sur le fait que les mesures et réformes ne peuvent donner leurs fruits que si elles sont accompagnées par un comportement idoine en matière de traitement des manifestations (enseignants stagiaires, infirmiers…).

Selon Choukran Amam, parler du renforcement du choix démocratique et de l’Etat de droit serait vain si les interventions musclées des forces de l’ordre persistaient à disperser les manifestations pacifiques, car cela porterait atteinte à l’image du Maroc.

Quant à la réforme de l’administration et à la consécration de la bonne gouvernance, le Groupe socialiste a insisté sur la nécessité de leur consacrer des ressources financières qui sont à même de réaliser les objectifs escomptés.

Tout en saluant l’ensemble des mesures gouvernementales visant à concrétiser une croissance forte et durable, à renforcer la compétitivité de l’économie nationale et à consolider le développement durable, il a mis en relief la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et d’adopter une approche globale visant à lever tous les obstacles et à solutionner les problèmes qui entravent le développement de l’économie nationale. Cela doit passer par le contrôle strict des projets réalisés dans le cadre des marchés publics, la simplification des procédures administratives pour les investisseurs, et la réforme fiscale, a déclaré Choukran Amam.

En ce qui concerne les relations extérieures du Maroc, il a appelé à la mise à niveau des ressources humaines diplomatiques, officielles et sociétales (cadres et jeunesse des partis politiques et de la société civile) qui représentent notre pays lors des forums mondiaux, tout en allouant une subvention suffisante à la diplomatie parallèle.

Il a, enfin, souligné que le rattachement du secteur de l’immigration et des Marocains résidant à l’étranger au ministère des Affaires étrangères, permettra aux Marocains du monde de régler leurs problèmes.