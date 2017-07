“Cherchez la femme” Une comédie à point sur le fondamentalisme

Premier film de Sou Abadi, réalisatrice d’origine iranienne, arrivée en France avec ses parents après la révolution islamique de 1979. C’est dire si elle connaît son sujet : “Cherchez la femme” traite d’une jeune Iranienne de France amoureuse, confrontée à son frère devenu intégriste. Le tout dans une comédie enlevée, un vaudeville contemporain, d’actualité et loufoque.

La réalisatrice et auteure de bandes dessinées Marjane Satrapi (“Persépolis”) vient spontanément à l’esprit, vu le sujet, et les origines communes des deux cinéastes. Sou Abadi a auparavant réalisé le documentaire “SOS à Téhéran” (2002) sur le fondamentalisme en Iran et est issue de la diaspora iranienne. C’est sans doute pourquoi la situation décrite est ponctuée de scènes inspirées du vécu, comme pour l’auteure de “Persépolis”. La réussite vient de la mise en scène qui transfère ce vécu dans le burlesque, via le travestissement.

Armand, fils de parents de la diaspora en France, aime une Iranienne et doit se travestir sous un tchador pour approcher sa promise cloîtrée par son frère, de retour du Yémen où il s’est converti à l’islam. Situation incongrue, à tiroirs, source de gags tant visuels que dialogués. La crédibilité de la situation passe par l’humour : l’écriture du gag d’abord, et le visuel suit - et on pense à Buster Keaton. L’alliance parfaite.

L’alchimie naît à la fois du ridicule de cet homme en tchador, et des dialogues incisifs, qui participent d’une action évolutive bien rythmée. Les trois “frères” du quartier que retrouve à son retour du Yémen Mahmoud, participent de la caricature, jusqu’à une scène musicale qui rappelle “Rabbi Jacob”, sans tomber dans le cliché.

Aux côtés de Félix Moati, Camélia Jordana, ou encore William Lebghil, Anne Alvaro et Miki Manojlovic forment un couple impayable de parents iraniens immigrés politisés. Le travestissement au cœur du film est un subterfuge des musulmans. Des personnes recherchées se sont dissimulées sous un tchador pour passer à la barbe de leurs ennemies, déclare la réalisatrice, exemples à l’appui, notamment des fondamentalistes.

Sou Abadi s’inspire encore d’une réalité pour en faire un motif de comédie. Film sur une actualité chaude, évitant l’amalgame musulman-intégriste, “Cherchez la femme” se révèle d’une fraîcheur de ton et d’écriture, drôle et enthousiaste : allez la trouver.

«Il fallait oser transformer le niqab en tenue de camouflage amoureux!», s’étonne joyeusement Télérama. Mais ce pari a séduit la presse qui le trouve réussi. «Faire rire avec un premier long-métrage, de surcroît sur l’intégrisme, la réalisatrice Sou Abadi l’a fait», admet notre consœur du Figaro. Car «Cherchez la femme» n’a pas eu le meilleur des accueils, jugé raciste et islamophobe, les comédiens ont même reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Mais tant pis, comme l’a répété Sou Abadi dans ses interviews. «Si je voulais fermer [ma] grande gueule (sic), je serais restée en Iran!». Le film n’a pourtant rien de raciste aux yeux de la presse. «Par le biais de la dérision, Sou Abadi dresse le portrait d’une France aux multiples visages, dépeinte avec sensibilité et précaution», constate les Inrocks. Le Monde trouve même que le long-métrage «semble s’amuser d’être à ce point sur la corde raide, et par un savant jeu d’équilibriste, évite la caricature autant que le simplisme moralisateur». Libération France n’y voit même pas de «comédie sur l’intégrisme» mais sur la «politique», «après tout, [elle] raconte une banale histoire de triangle amoureux».

Si «Cherchez la femme» est juste, c’est aussi grâce à ses acteurs, explique l’Express qui attribue une «mention spéciale à William Lebghil, méconnaissable en barbu perdu, et à Anne Alvaro». Le film a réussi une chose sur laquelle la presse semble s’accorder dans son ensemble, et que résume l‘Obs: «Le premier film de Sou Abadi a enfin trouvé une utilité au niqab: renouveler les codes du vaudeville».