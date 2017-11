Cheb Khaled annoncé à Djeddah pour un concert “spécial hommes”

Des stars de la chanson vont se produire pour la première fois en Arabie Saoudite à partir de la fin du mois de novembre et jusqu’au mois de décembre. Selon plusieurs médias locaux, l’Autorité générale saoudienne des loisirs envisage d’organiser une série de concerts dans plusieurs villes du royaume wahhabite.

Plusieurs chanteurs, à l’instar de Cheb Khaled et du rappeur Nelly animeront ces soirées interdites aux femmes et aux enfants de moins de 12 ans. Le king du rai comme on le surnomme ainsi que la star mondiale du rap se produiront le 4 décembre prochain dans la ville de Djeddah. Quelques jours avant eux, c’est le musicien et compositeur Yanni, de son vrai nom Loannis Hrysomallis, qui assurera un concert dans la même ville.

Durant tout le mois de décembre, ce sont les stars de la chanson arabe, à l’image également du chanteur irakien Kadhem Saher, qui chanteront dans les villes du royaume. L’organisation de ces concerts a fait l’objet d’un grand débat sur les réseaux sociaux entre partisans et opposants. Mi-octobre, un concert que devait animer la chanteuse égyptienne Sherine à Ryad a été annulé. Il s’agissait du premier concert qui aurait été animé par une femme. Mais les organisateurs vont rattraper cela en prévoyant un autre gala pour le 29 novembre ouvert "exclusivement aux femmes", et sera animé une chanteuse yéméno-émiratie.