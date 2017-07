Charlize Theron plus vulnérable après avoir gagné un Oscar

Charlize Theron a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2004 pour son rôle dans « Monster ». Si elle a admis que cette récompense avait beaucoup aidé sa carrière, elle a expliqué que toute l'attention qui lui avait été portée l'avait bouleversée.

Après avoir remporté cet Oscar, l'actrice a joué dans « Æon Flux » et la belle blonde a admis qu'elle avait été déçue que le film ne remporte pas le succès escompté. « Je n'étais pas complètement convaincue par le concept de ce film, mais j'aimais beaucoup la directrice Karyn Kusama. Alors j'ai foncé en pensant que tout se passerait bien », a confié l'actrice. Cette mauvaise expérience lui aura tout de même servi à comprendre qu'on ne peut pas réussir à chaque fois dans l'industrie du cinéma.

La Sud-Africaine a également révélé qu'elle trouvait « cathartique » le fait de jouer des personnages maléfiques. Elle a toujours été fascinée par les comportements odieux, elle a toujours cherché à comprendre pourquoi certaines personnes font des choses horribles. Elle a révélé : « J'ai lu beaucoup de livres là-dessus et je suis émerveillée par les comportements déviants causés par la nature de quelqu'un ou son éducation. Il y a une partie de moi qui cherche à comprendre cette obscurité même si je n'ai jamais réussi. C'est donc cathartique pour moi de jouer la méchante. C'est tout bénef, rien de mal ne se produira mais on se met dans la peau du

personnage ».