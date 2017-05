Chants et danses sahraouis émerveillent le public en Irlande

L’ambassade du Maroc en Irlande a organisé, les 20 et 21 mai à Dublin, en partenariat avec la délégation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Londres et en coordination avec le Bureau export de la musique marocaine (MoMEX), deux activités culturelles animées par la troupe musicale hassanie "Mnat Aichata", dirigée par Mme Sallam Yamdah, figure de proue de la musique traditionnelle du Sahara marocain.

Ces manifestations culturelles ont été organisées dans le cadre de "Africa Day", évènement culturel annuel organisé par le ministère irlandais des Affaires étrangères, en collaboration avec les ambassades africaines accréditées en Irlande. La troupe Mnat Aichata a offert, le premier jour, un concert devant une audience composée de représentants du monde politique, académique et culturel irlandais, des ambassadeurs accrédités à Dublin, ainsi que des représentants de la communauté marocaine établie en Irlande.

Lors de la seconde journée, la troupe Mnat Aichata a offert deux concerts, devant de nombreuses personnalités irlandaises, notamment le secrétaire d’état irlandais aux affaires étrangères, Joe McHugh, le maire de Fingal, Darragh Butler, ainsi qu’un large public irlandais et des touristes étrangers.

A l’issue de ces concerts, de nombreuses personnalités et spectateurs, ainsi que les organisateurs de "Africa Day", séduits par les prestations originales de Mnat Aichata, ont fait part de leur admiration pour la musique, les chants et les danses des provinces du Sud. Ils ont également exprimé leur joie d’avoir eu cette opportunité unique en Irlande qui leur a permis de découvrir le patrimoine culturel immatériel hassani et de mieux connaître la richesse de la diversité culturelle du Royaume. Ils ont, en outre, émis le vœu de pouvoir assister à d'autres évènements culturels marocains à Dublin, notant que cet événement haut en couleur les encourage à choisir le Maroc comme future destination touristique.