Chanson posthume de George Michael

Décédé à seulement 53 ans, George Michael était un artiste reconnu pour ses nombreux succès musicaux. Sa mort a bouleversé le cœur de ses fans, nombreux à le soutenir depuis ses premiers pas de chanteur dans le groupe Wham !. Mais une nouvelle information vient d’être révélée par l’un de ses anciens producteurs et ami, Naughty Boy. En effet, ce dernier aurait passé quelques jours en studio au côté de George Michael, quelques semaines avant sa mort. Ils travaillaient sur un nouveau titre : «La chanson est incroyable, quoique légèrement doux-amer», a-t-il déclaré à la BBC Newsbeat. Naughty Boy, de son vrai nom Shahid Khan, n’a donné aucune autre information concernant

cette chanson.

Mais plusieurs semaines après la mort de George Michael, certains fans crient déjà au scandale suite aux récentes déclarations du producteur, connu pour ses collaborations avec Sam Smith et Zayn Malik. Face aux nombreuses critiques, Naughty Boy a assuré ne pas être un opportuniste : «Ce n'est pas un arrangement entre gros studios de musique, je suis juste un fan de la première heure, a-t-il ajouté. Je voulais travailler avec lui. Je n'avais pas travaillé sur le morceau depuis la fin de l'année passée, pour respecter une période de deuil. Cela fait seulement une semaine que je me suis remis à la tâche. Nous verrons bien ce qu'il adviendra». Affaire à suivre donc.