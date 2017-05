Le directeur adjoint de la comptabilité nationale au Haut commissariat au plan, Mustpha Zafri, a mis en avant, récemment dans la capitale jordanienne, l’expérience du Maroc dans le changement de l’année de base des comptes nationaux.

S’exprimant lors d’un atelier régional, organisé par l’Institut arabe pour la formation et la recherche en statistiques (IAFRS) sur le Système des comptes nationaux (SCN 2008), M. Zafri a noté que les comptes nationaux constituent l’une des composantes essentielles du système national des données statistiques, et sont établis selon les normes internationales mises en place par la division des statistiques relevant des Nations unies et qui est connu sous le nom de système des comptes nationaux, rapporte la, rapporte la MAP.

Il a ajouté que les comptes nationaux sont réalisés en fonction d’une année de référence qui est l’année de base, relevant dans ce sens que le Maroc, conformément aux recommandations du système des comptes nationaux, procède à l’instar des autres pays, et de manière régulière, au changement de l’année de base des comptes nationaux.

L’objectif, a-t-il expliqué, est l’adaptation régulière de la comptabilité nationale avec l’évolution des normes internationales, la prise en considération du développement que connaissent les structures de production nationale, et la contribution des secteurs d’activité économique et institutionnels dans la création de la valeur ajoutée.

M. Zafri a précisé, à cet égard, qu’après l’établissement des comptes de l’année de base 1998, conformément aux recommandations du système de comptabilité nationale de l’année 1993, le Maroc a décidé de changer l’année de référence des comptes nationaux, en l’occurrence l’année de base 2007 et ce, en conformité avec le système des comptes nationaux de l’année 2008.

Il a noté que les modifications apportées à l'année de base précédente 1998 ont montré des différences significatives par rapport aux comptes établis conformément à l'année de base 1980.

En ce qui concerne les changements introduits dans la nouvelle année de base 2007, M. Zafri a relevé qu’ils ne modifient pas substantiellement le cadre central des comptes nationaux pour l'année de base 1998, et que ces changements touchent aux méthodes de comptabilité élaborées par le système des comptes nationaux pour l'année 2008.

Il a, par ailleurs, indiqué que dans le cadre de l'élargissement des comptes nationaux à certains domaines, il a été procédé à la réalisation annuelle et à la publication du compte du tourisme, qui est de nature à déterminer la contribution de ce secteur dans l'économie nationale, mettant l’accent également sur l'importance accordée par le Haut-commissariat au plan (HCP) à la préparation de la comptabilité environnementale, qui exige dans son application des compétences dans le domaine et la mobilisation des secteurs concernés.

Il a ainsi informé que le HCP a entamé une expérience pilote avec le Haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, en vue de préparer un compte économique et environnemental pour la forêt.

L’atelier d’Amman, qui connait la participation d’experts internationaux et régionaux et de cadres et professionnels de 17 pays arabes, s’inscrit dans le sillage des efforts visant l’application du système des comptes nationaux (2008) dans le monde arabe tout en développant les comptabilités économiques y afférentes dans le cadre des objectifs du développement durable 2030 .