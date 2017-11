Championnat régional scolaire d'athlétisme à Kelâat des Sraghna

Le Championnat régional scolaire d’athlétisme, a été organisé vendredi à Tamelalte (province d’El Kelâat des Sraghna), autour du thème "Le sport scolaire, un espace de consécration des valeurs et de renforcement du sentiment d’appartenance à l’école".

Cette compétition a été organisée par la section de la Fédération Royale marocaine du sport scolaire à l’Académie Régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de marrakech-Safi, dans le cadre de la célébration de la Fête de la Marche Verte et de la Fête de l’Indépendance.

Fruit d’un partenariat avec la direction provinciale de l’éducation nationale d’El Kelâat des Sraghna et de la wilaya de Marrakech-Safi, ce Championnat permettra aux jeunes écoliers participants de mettre en avant leurs talents et leurs compétences dans le domaine sportif.

Voici par ailleurs les résultats de cette compétition :

Classement individuel :

Chez les benjamines : Rajâa Azelmat (direction de Marrakech), s’est adjugé la première place, suivie respectivement de Sakina Lahwideg (direction de Marrakech) et d’Amal Lakssir (direction de Marrakech).

Chez les benjamins : c’est Rachid Aami (direction des Rhamna) qui a occupé la première place, suivi respectivement deYounès Aouzal (direction Essaouira) au 2è rang, et Fouad Azerark (direction de Safi).

Chez les minimes (filles), la première place est revenue à Safaa Benzine (direction d’Al Haouz), alors que la deuxième place a été décrochée par Ghita Zoubaïr (direction de Marrakech), au moment où Sakina Dafi s’est adjugé la troisième place.

Chez les minimes (garçons), Merouane Nadi (direction de Marrakech), occupe la première place, suivi respectivement de Mustapha Sani (direction de Marrakech), et d’Abdellah Ouzroune (direction Marrakech).

Dans la catégorie des cadettes, la première place a été remportée par Touria Kouaye (direction de Marrakech), Ghizlane Mahou est arrivée en 2è position (direction de Marrakech), alors que la troisième place est revenue à Chaïmae Saed (direction Marrakech).

Chez les cadets, c’est Charaf Zouhaïr (direction des Rhamna) qui a occupé la première place, suivi respectivement de Nourredine Safiya (direction des Rhamna) et à la troisième place Mustapha Akred (direction des Rhamna).

Classement par équipes :

Chez les minimes (filles): Lycée collégial Omar Ibn Al Khatab (direction de Marrakech)

Chez les minimes (garçons): Lycée collégial Fatima Al Fihriya (direction de Marrakech)

Chez les cadettes: Lycée qualifiant El Mokhtar Soussi (direction de Marrakech)

Chez les cadets: Lycée qualifiant El Farahidi (direction d’Al Haouz).

Au terme de cette compétition, des prix et des médailles ont été remis aux premiers vainqueurs dans les différentes compétitions, à titre individuel ou collectif, qui devront représenter l’AREF de Marrakech-Safi au Championnat national qui sera organisé du 9 au 11 décembre prochain à Marrakech, par la Fédération Royale marocaine du sport scolaire.

Par la même occasion, un hommage a été rendu à une écolière championne issue de la ville de Tamelalt qui a réalisé de belles performances dans le lancer du javelot et du disque lors de la 15 édition du Championnat maghrébin des Jeux scolaires tenu en Tunisie.