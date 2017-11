Championnat provincial de cross scolaire au parc Isesco

Les phases finales du championnat provincial de cross country scolaire, qui ont eu lieu dernièrement au parcours du parc Isesco à Casablanca (Ancien parc de Merdoch), ont été couronnées d’un plein succès, avec la participation de plus de 700 élèves des deux sexes.

Ont concouru dans cette manifestation, organisée en commémoration des festivités du 42ème anniversaire de la Marche Verte et du 62ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, 351 athlètes filles réparties comme suit : 130 chez les pupilles, 87 chez les minimes, 96 chez les cadettes et 38 chez les juniors. Alors que chez les garçons, le tableau de compétition a été comme suit : 75 athlètes chez les pupilles, 101 chez les minimes, 111 chez les cadets et 69 chez les juniors, soit un total de 356.

Ce cross, initié par la section d’El Fida-Derb Soltan de la Fédération Royale marocaine du sport scolaire, était qualificatif au championnat régional de la discipline qui devait avoir lieu hier à Mohammedia.

A l’issue de cet évènement, il a été procédé, en présence de nombreuses personnalités, à la remise des prix et des coupes aux différents lauréats des épreuves. Il y a lieu de signaler en dernier lieu qu’un hommage a été rendu à certains professeurs de l’éducation physique, en reconnaissance du travail qu’ils avaient accompli.