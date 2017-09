Championnat du monde des sports boules séniors du 17 au 24 septembre à Casablanca

Le Championnat du monde séniors des sports boules aura lieu du 17 au 24 septembre au Boulodrome de Casablanca, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, indique la Fédération Royale marocaine des sports boules (FRMSB). Cette édition connaîtra un record de participation avec la présence de plus de 40 pays, précise la FRMSB dans un communiqué parvenu à la MAP. A la veille du coup d'envoi de cette compétition, la Fédération internationale des boules tiendra à Casablanca un congrès électif, précise-t-on de même source.

En marge de ce championnat, qui comprend plusieurs finales en tir progressif, tir de précision et tir rapide, aura lieu la 37e édition de la Coupe Prince du Monaco.

Il s'agit du troisième événement majeur du calendrier de la FIB organisé à Casablanca après le Championnat du monde dames en 2016 et le Championnat du monde jeunes en 2015.