La sélection marocaine de sambo défendra les couleurs nationales lors de la prochaine édition du Championnat d'Afrique de sambo, qui aura lieu à Victoria aux Seychelles du 11 au 15 mai courant, indique la Fédération dans un communiqué.

Dans le cadre de la préparation des équipes nationales de Sambo sportif et Sambo Combat à cet événement, la direction technique nationale a entamé une série de stages programmés durant les mois d’avril et de mai 2017, précise la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu.

Il a été ainsi procédé, dans ce cadre, à l’organisation d’une série de stages ouverts à raison de 3 jours par semaine au profit d’une élite d’athlètes ayant participé au dernier championnat du Maroc, selon un programme conçu en tenant compte des spécificités de chaque style.

L’objectif de ces stages est de permettre une mise à niveau technique et tactique des athlètes sélectionnés et l’amélioration de leurs performances.