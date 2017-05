Championnat UNAF U19

La sélection marocaine de football des moins de 19 ans a terminé à la 2e place du championnat de l'Union nord-africaine de football (UNAF), disputé du 27 avril au 1er mai à Sousse, en Tunisie.

Lors de la 3e journée, l'équipe nationale s'est inclinée sur le score de 1 à 0 face à la Tunisie, pays hôte qui a remporté le titre.

L'Algérie s'est classée 3e, tandis que la Libye a fermé la marche à la 4e place

A la fin du tournoi, l’entraîneur national, Mustapha Madih s'est félicité de la performance de son équipe regrettant l'absence de la plus part des joueurs titulaires engagés avec leurs clubs en demi-finales du championnat national juniors.

Dans une déclaration à la MAP, le coach national a plaidé pour le changement de la formule du championnat UNAF afin de le rendre plus bénéfique en y invitant les sélections subsahariennes dont le niveau est désormais plus relevé que leurs homologues d'Afrique du nord dans les catégories de jeunes.