Ces stars qui ont sombré dans la dépression : Selena Gomez

Victime d'un lupus - maladie auto-immune touchant près de 5 millions d'individus dans le monde - la chanteuse et son moral sombrent depuis quelques mois déjà. Forcée d'arrêter sa tournée, la vedette de Spring Breakers est apparue très amaigrie, évoquant «un challenge à part entière» dans un communiqué adressé à ses fans. «Comme beaucoup le savent, depuis un an maintenant, j'ai révélé être atteinte d'un lupus. J'ai découvert que l'anxiété, les crises de panique et la dépression peuvent être des effets liés à la maladie et présentent chacun leurs défis».