En 1960, celui qui incarne à l'écran le célèbre Han Solo quitte le lycée diplômé et intègre sous la pression de ses parents le Ripon College, dans le Wisconsin. Il étudie la philosophie et la littérature anglaise mais ses résultats sont catastrophiques. Il change de voie en troisième année en prenant des cours d'art dramatique où la force sera beaucoup plus avec lui.