Ces Stars qui ont sombré dans la dépression : Leonardo Dicaprio

Dormir dans une carcasse de cheval, se traîner sur le sol durant des nuits entières, contracter une intoxication alimentaire, tourner par moins 70 degrés... Ce n'est un secret pour personne, l'acteur aime s'investir dans les rôles que les plus grands cinéastes lui confient. Ainsi, lorsque Leonardo Dicaprio a dû interpréter un policier instable parti enquêter dans un hôpital psychiatrique pour les besoins de Shutter Island, le comédien a sans surprises ressenti des effets néfastes sur sa vie personnelle: « La solitude est mon démon personnel. Pendant le tournage du film, j’étais comme dans un trou noir et totalement dépressif. Vous êtes coupé de vos amis, de votre famille et de votre petite amie. C’est brutal».