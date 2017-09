Ces Stars qui ont sombré dans la dépression : Kirsten Dunst

Après les énormes succès de Spiderman 1, 2 et 3, l'actrice américaine décide de s'offrir un break en 2007. Alors à l'apogée de sa carrière, son moral s'essouffle. «En tant qu'actrice, on attend que vous soyez sensible et vulné-rable. Mais vous devez aussi être super sociable et sympa avec tout le monde. C'est une dicho-to¬mie étrange, c'est beau¬coup deman¬der à une seule personne. Ce n'est pas normal», expliquera-t-elle à la journaliste américaine Ellen DeGeneres. Une situation que la star peine à gérer, au point de sombrer dans la dépression en 2008. « Plus rien ne m'intéressait. J'étais sur le point de tout arrêter». Un mal-être dont Kirsten Dunst n'aime pas parler.