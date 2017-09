En octobre 2016, le rappeur américain de 32 ans décide de briser le silence en postant un texte poignant via sa page Facebook. S'excusant auprès de ses fans, il annonce son hospitalisation pour «dépression et pulsions suicidaires». Un diagnostic lourd, que Kid Cudi explique ne plus vouloir camoufler. «Je suis simplement un humain mal en point qui nage dans un océan d'émotions chaque jour de ma vie».