Ces Stars qui ont sombré dans la dépression : Jim Carrey

Habitué à interpréter des personnages excentriques au cinéma, la réalité de l'acteur américain s'avère bien différente, parfaite incarnation de l'adage «l'humour est la politesse du désespoir». Diagnostiqué manaco-dépressif, Jim Carrey a usé et abusé d'antidépresseurs, dont du Prozac à grande échelle. Ayant connu une jeunesse difficile, il multiplie les épisodes dépressifs, en particulier après sa séparation avec Jenny McCarthy, en 2010. Pour s'en sortir, le héros de The Truman Show décide un jour de mettre un terme à ses divers excès et de suivre une thérapie.